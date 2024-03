Perugia, completati i lavori alla scuola di Solfagnano: intervento da 300mila euro

Il Comune di Perugia annuncia la fine dei lavori alla scuola di Solfagnano. Il plesso in via Milletti, che ospita una primaria e una secondaria di primo grado (rispettivamente 98 e 116 iscritti), afferenti all’Istituto comprensivo Perugia 15, prosegue la nota, "è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di facciate e copertura per un importo di 300mila euro".

I lavori, sottolinea il Comune, "finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si sono concentrati sulla copertura, con la sistemazione dell’impermeabilizzazione e la manutenzione delle travi lignee, e sulle facciate dell’edificio con l’isolamento a cappotto. A eseguire l’intervento è stata la ditta Edilizia Perella di Perella Vinicio srl di Perugia, su progetto e direzione del Comune".

Nella giornata del 27 marzo si è tenuto un momento di festa con i rappresentati del Comune di Perugia, gli studenti e la dirigente scolastica Silvana Fioravanti.

Dopo il benvenuto da parte di alcune classi, che hanno letto articoli della Costituzione e una lettera, il sindaco Andrea Romizi, affiancato dal vicesindaco Gianluca Tuteri e dall’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, ha ricordato che "la scuola è stata resa più sicura e accogliente attuando un indirizzo che ha interessato quasi la metà degli istituti scolatici con un investimento di circa 70 milioni in dieci anni. Nella zona nord l’impegno peraltro prosegue per completare la nuova scuola di Ponte Pattoli e per realizzare una mensa a Casa del Diavolo". La dirigente dell’Unità operativa Edilizia scolastica del Comune di Perugia, Monia Benincasa, ha ricordato che "ci sono altri sei cantieri finanziati dal Pnrr e in tutto sono dieci quelli in corso per un investimento totale di 17,8 milioni. Alla fine cinque scuole saranno sostituite realizzando tre nuovi plessi".

"L’intervento alla scuola di Solfagnano è importante non solo per i ragazzi che la frequentano, ma per l’intera comunità. La presenza di una scuola accogliente e adeguata rende più attrattivo il territorio stesso, agevola la conciliazione famiglia-lavoro, stimola la partecipazione dei cittadini alla cura del bene comune. Non ultimo garantisce la possibilità ai bambini che la frequentano di continuare a coltivare l’amicizia con i compagni anche fuori dell’orario scolastico e la presenza dei bambini nelle strade del quartiere è senza dubbio elemento di grande ricchezza", conclude il vicesindaco Gianluca Tuteri.