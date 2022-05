Solidarietà, ogni settimana 250 pasti da Mc Donald's per le famiglie umbre bisognose

Ogni settimana 250 pasti caldi per le famiglie in difficoltà. Sono i numeri del progetto Sempre aperti a donare di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare dell’Umbria.

I ristoranti McDonald’s in via Dottori a San Sisto, Perugia, e in via Rodolfo Morandi a Città di Castello sono coinvolti da vicino nel progetto: si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Fondazione di Carità San Lorenzo, alla Comunità Sant’Egidio, alla Società Cooperativa Borgorete e alla Caritas Diocesana di Città di Castello.

L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza, come quello affrontato durante il lockdown a causa della pandemia. Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta rilanciando l’obiettivo: 150mila pasti donati, in 150 comuni italiani.