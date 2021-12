Natale a Perugia, i mercatini inaugurati al Chico Mendez: due giorni di eventi, giochi e raccolta delle letterine per Babbo Natale

Inaugurato al parco Chico Mendez i mercatini di Natale, iniziativa a cura dell’associazione Natura Urbana col patrocinio del Comune di Perugia ed in collaborazione con diverse aziende della città. All’inaugurazione hanno partecipato, tra glia altri, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, il dirigente scolastico Tofanetti oltre al presidente di Natura Urbana Daniele Ercolani.

"A Natale si riaccendono le luci – ha sottolineato Daniele Ercolani - Un grande segnale di ripartenza e speranza quello organizzato dall'Associazione Natura Urbana con la collaborazione attiva dell'associazione Territorio Istruzione Cultura. Due giorni, 11 e 12 dicembre, dedicati ai mercatini di Natale lungo le vie del parco Chico Mendez con tanti laboratori e attività ludiche gratuite per bambini dalla letterina a Babbo Natale a letture animate a canti tradizionali, avvolti dall'atmosfera natalizia dei numerosi stand espositivi di manufatti realizzati dai bambini di tutte le scuole primarie e infanzia della Direzione Didattica Secondo Circolo di Perugia"

A chiudere la cerimonia è stato l’intervento del sindaco Andrea Romizi che ha voluto, in apertura, ringraziare tutti coloro che da tempo lavorano per rendere il parco Chico Mendez uno spazio sempre più vissuto ed accogliente. Nel caso di specie è di particolare pregio la collaborazione che si è costituita tra il quartiere e la scuola; un sicuro successo perché solo insieme si possono fare grandi cose.

Il sindaco ha spiegato che sono in arrivo per le città, compresa Perugia, risorse fondamentali per la ripartenza; tuttavia la rivoluzione sarà possibile solo grazie ad un nuovo approccio culturale: “l’Amministrazione sta lavorando in diversi quartieri; la nostra volontà è di riaccendere in tutti i parchi le luci grazie ad una positiva collaborazione con cittadini, associazioni e aziende. Poi verrà il passo successivo ossia ricucire le distanze che esistono tra un parco e l’altro, riavvicinando i territori e la gente”.