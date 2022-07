"Chi pianta un albero fa crescere il futuro", l'attenzione all'ambiente al centro delle nuova raccolta di Emi ed Emisfero

Un albero per garantire il futuro, contrastando la perdita di biodiversità, l'assorbimento dell'anidride carbonica e migliorare la qualità della vita nei quartieri e la vivibilità del territorio.

La nuova raccolta di bollini e il concorso “Chi pianta un albero fa crescere il futuro” dei supermercati EMI, gli ipermercati EMISFERO e tutte le altre insegne aderenti all’iniziativa punta alla creazione di aree verdi a Perugia, Cesena, Vicenza e Verona.

Nel capoluogo umbro, in particolare, sarà riqualificata un’area del quartiere Ponte della Pietra con l’obiettivo di creare un luogo di incontro, socializzazione e relax in mezzo alla natura.

“Con questa attività desideriamo coinvolgere quanto più possibile i propri clienti in opere di forestazione urbana, in un’ottica non solo di sensibilizzazione, ma anche di stimolo operativo per contribuire fattivamente, ciascuno nel proprio piccolo, a contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento - afferma Giancarlo Paola amministratore delegato di Gmf e direttore commerciale di Unicomm - Il progetto è in linea con altre iniziative che ci vedono protagonisti nella lotta alla salvaguardia del pianeta, quali la riduzione dell’impatto ambientale delle confezioni dei prodotti Selex venduti nei nostri supermercati, la raccolta degli olii esausti e le bottiglie in plastica pet che ritiriamo in alcuni punti vendita premiando i clienti con sconti ed altri vantaggi”.