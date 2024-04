Uniti per dire basta alle morti sul lavoro: il presidio di lavoratrici, lavoratori, sindacati e cittadini

Dopo il tragico incidente alla centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, dove 5 lavoratori hanno perso la vita, l’animo dei cittadini è pieno di rabbia e cosparso di dolore. Una sofferenza che cresce con l’aumentare delle morti bianche in un 2024 dove nulla è cambiato e niente è migliorato.

“Zero morti sul lavoro” è il leitmotiv che risuona nelle orecchie dei partecipanti al presidio tenutosi oggi, giovedì 11 aprile, in piazza Italia sotto la prefettura di Perugia. Lavoratrici, lavoratori, sindacati e cittadini si sono ritrovati nel centro storico, proprio come è stato fatto nel resto d’Italia, in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per dire basta alle morti sul lavoro.

Il segretario regionale della Uil Umbria, Nicola Brauzzi, ha sollevato una questione cruciale riguardante la sicurezza sul lavoro, evidenziando una tragica continuità di incidenti mortali nel settore edile, con un bilancio di mille vittime all'anno. Ha sottolineato l'importanza di discutere apertamente di questo fenomeno in aumento e delle sue cause, tra cui la prevalenza della logica del profitto sul benessere dei lavoratori. Brauzzi ha poi proposto soluzioni concrete, come un miglioramento della formazione sia prima che durante l'impiego nei cantieri, e una revisione del sistema di patente a punti.

Il capoluogo umbro ha visto una partecipazione incredibile, cresce il numero delle persone che vogliono e pretendono un'inversione di rotta e se lo sciopero di febbraio aveva visto una grande partecipazione, quello di oggi ha superato le aspettative. Tra i partecipanti anche una giovanissima studentessa e lavoratrice che ha sottolineato: “Le tutele sono messe in discussione e io sono qui per chiedere un aumento dei diritti. In quanto donna credo sia giunto il momento di porre l’accento anche sulla sicurezza incentrata sulle tematiche di genere”.

Durante il presidio una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Perugia, Armando Gradone, per presentare una piattaforma di richieste focalizzate su salute e sicurezza. Tra le principali istanze, vi è la necessità di superare il sistema di subappalto, migliorare la vigilanza e la prevenzione, garantire la formazione continua per i lavoratori e introdurre un sistema di penalità per le aziende che non rispettano le norme di sicurezza.

Maria Rita Paggio, segretaria Cgil Umbria, ha sollevato un ulteriore punto critico riguardo l’ingiustizia fiscale in Italia, evidenziando come lavoratori dipendenti e pensionati sostengano la maggior parte del carico fiscale: “Questo accade mentre alcune categorie economiche eludono fino al 70% delle tasse dovute. L’evasione fiscale rimane un problema grave, con una stima di 90 miliardi di euro all'anno” ha evidenziato Paggio.

Insomma un altro tema importante che si va ad aggiungere a quello delle malattie professionali, le quali, sebbene agiscano con lentezza, hanno conseguenze letali. È fondamentale non dimenticare le vittime dell’amianto o chi è morto di silicosi, patologie che, insieme agli infortuni sul lavoro, rappresentano una problematica critica nel contesto della sicurezza lavorativa.

Questi argomenti richiedono un’attenzione costante e misure preventive efficaci per proteggere la salute dei lavoratori e onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa di tali condizioni.

Lo sciopero di oggi è stata una giornata per non dimenticare, una giornata in cui è necessario un cambiamento affinché tutto cambi.