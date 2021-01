Una vita in via dei Priori per Lanfranco Pompei: "Perugia ti è riconoscente"

Insignito del riconoscimento di Cavaliere del Lavoro e Maestro di Acconciatura maschile, Lanfranco Pompei ha ricevuto oggi pomeriggio (lunedì 18 gennaio) l’attestato di stima e gratitudine della Città di Perugia da parte del sindaco Andrea Romizi. Un premio per i suoi 62 anni di lavoro e presenza in centro storico, dove anche da pensionato continua a lavorare nel suo salone di barbiere in via dei Priori, una storica bottega che, grazie alla professionalità del suo titolare, alla sua cordialità e al calore umano che lo ha sempre contraddistinto, è stato punto di riferimento per tante generazioni di perugini e non solo.

“Un’esistenza dedicata alla famiglia e al lavoro - ha detto il sindaco Romizi nel consegnargli la pergamena e la spilla con il Grifo - un esempio di dedizione che la città riconosce, con un sentimento collettivo di apprezzamento.”

Accompagnato dalla famiglia, Pompei si è detto emozionato per questo riconoscimento. “In tanti anni - ha detto - le mani non mi hanno mai tremato, ma oggi sì. Sono arrivato in via dei Priori che ero un ragazzino e anche se non è stato sempre facile, sono soddisfatto di questa lunga esperienza. Ciò che mi piacerebbe, adesso, è trovare un giovane che possa portare avanti il mestiere, per non chiudere il salone quando mi ritirerò definitivamente”.