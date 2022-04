Inaugurata la Fiera di Pasqua in centro a Perugia: oltre 50 espositori selezionati e i banchi anche ai Giardini Carducci

Una bella giornata primaverile ha accompagnato l’apertura de ‘La grande fiera di Pasqua’, evento tornato dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, che animerà il centro storico di Perugia fino a lunedì 18 aprile. E la primavera con i suoi colori e i suoi profumi è protagonista di questa manifestazione patrocinata dal Comune di Perugia e promossa dall’associazione FareFacendo e dal consorzio Perugia in centro. Al taglio del nastro, insieme a Marco Brilli, presidente dell’associazione FareFacendo, sono intervenuti il prefetto di Perugia Armando Gradone e l’assessore comunale Luca Merli.

“Credo che tutti si aspettassero il ritorno di questa iniziativa – ha commentato il prefetto Gradone –, che fa parte della tradizione della città e che in questi due anni non avevo ancora potuto vedere, restituirla ai cittadini è veramente un segno straordinario”. Novità di questa edizione il percorso espositivo degli stand che si snoda tra Piazza Italia, i Giardini Carducci, i Portici della Prefettura e Largo della Libertà, davanti all’Hotel Brufani.

“Quest’anno abbiamo scelto anche i Giardini Carducci – ha commentato Marco Brilli – per fare un allestimento molto particolare, il posto si presta per valorizzare la fiera, è un contesto molto carino, semplice e gioioso”.

Con gli oltre cinquanta espositori selezionati e provenienti da tutta Italia e dall’estero, la mostra mercato arricchisce la stagione degli eventi primaverili del centro storico e si ripropone come un’ottima occasione per godere delle bellezze dell’acropoli, durante questo periodo di festa, curiosando tra bancarelle e gli articoli in esposizione. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, a ingresso libero, La grande fiera di Pasqua propone artigianato di qualità e artistico, hobby, prodotti enogastronomici tipici dalle regioni d’Italia, street food, piante e fiori, antiquariato, articoli per la casa, abbigliamento e accessori vintage, libri e una piccola selezione di prodotti francesi dalla Provenza.

“Per fortuna – ha aggiunto l’assessore Merli – iniziamo a rivedere quello che Perugia ha sempre offerto, l’accoglienza turistica, le persone che si godono questa città meravigliosa. Devo ringraziare tutta l’organizzazione perché l’idea di coinvolgere i Giardini Carducci in questa bella fiera è sicuramente vincente e vedo che già è molto frequentata. Finalmente usciamo anche da tante restrizioni e quindi cominciamo ad avere un po’ di fiducia. Speriamo di goderci tutti con il bel tempo questo weekend pasquale con gli auguri di tutta l’amministrazione a tutta la comunità di una Pasqua serena”.