Perugia omaggia la memoria di tre donne eccezionali durante le celebrazioni del 2 novembre

Vittoria Aganoor Pompili, Elettra Gonnelli e Maria Alinda Bonacci Brunamonti sono state tre grandi donne del panorama perugino, due geniali poetesse e una coraggiosa infermiera che verranno celebrate durante le canoniche commemorazioni del 2 novembre.

“Il percorso della memoria dedicata alle donne - spiega l’assessore ai servizi civici e politiche sociali Edi Cicchi - sarà guidato dalle volontarie del Servizio civile che collaborano al progetto Memoria Digitale del Comune di Perugia, Eleonora Bartolini e Laura Casciola Emili, che hanno anche redatto i testi dei Qrcode posti sulle tombe che consentono ai visitatori di approfondire la conoscenza dei personaggi ivi sepolti”.

E ancora: “Un’iniziativa in cui crediamo molto: la valorizzazione del cimitero monumentale in questo caso passa attraverso il recupero di fondamentali aspetti della storia cittadina e dei personaggi che in essa hanno lasciato un segno”.

Come ogni anno, la giornata si apre, alle 8.00, con l’allocazione di una corona presso la lapide del Palazzo della Prefettura alla presenza del prefetto, poi, rappresentanze dell’Esercito, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia municipale e della Polizia provinciale deporranno corone presso lapidi e monumenti in diversi punti del centro storico.

Alle 11.00, nel civico cimitero, l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre seguito dalla visitaall’Ossaia comune, alla tomba del cecoslovacco Matuska, alle tombe dei patrioti caduti nella guerra di Liberazione, a quelle di personalità perugine.

Si proseguirà dunque con l’omaggio alle tre eccezionali personalità che nel tempo si sono distinte per le spiccate doti individuali e per l’impegno sociale. Vittoria Aganoor Pompili fu una poetessa di rilievo nella letteratura italiana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Riposa nel cimitero monumentale di Perugia accanto allo sposo Guido Pompili, a cui dedicò la raccolta di versi “Nuove liriche”. Elettra Gonnelli, insignita nel 2010 del titolo di “personalità illustre” della città, fu una crocerossina che dedicò la sua vita all'assistenza e alla solidarietà per oltre cinquant'anni, ricevendo vari onori, tra cui la Medaglia d'oro al merito nel 1977. Maria Alinda Bonacci Brunamonti, altra poetessa perugina, scrisse versi di tema religioso e di tema politico ispirati dagli eventi del XX Giugno 1859. Sposata con il professore perugino Pietro Brunamonti Serafini e amica di Vittoria Aganoor, fu commemorata dalla famiglia con un sepolcro scolpito dallo scultore Mignini.

La mattinata al cimitero monumentale si concluderà alle 11.30 con la messa ordinata dall’Esercito.