Caso Suarez, Lampone è il nuovo direttore generale. Il cda: "Avviare un procedimento disciplinare contro Olivieri"

Il nuovo direttore generale dell'Università per stranieri è il professor Francesco Lampone che assume l'incarico ad interim. Una soluzione interna in attesa delle nuove elezioni del 2021 e per consetire alla macchina di Palazzo Gallenga di svolgere l'ordinaria amministrazione dopo il provvedimento del Tribunale di Perugia con il quale sono stati sospesi per otto mesi Simone Olvieri, la rettrice Giuliana Grego Bolli, i docenti Stefania Spina e Lorenzo Rocca. Rocca che, si è appreso oggi, alla fine del mese di ottobre aveva comunicato le sue dimissioni, operative dal 2 gennaio.

Giornata di dimissioni oggi alla Stranieri, visto che sono state ufficializzate anche quella della rettrice, sollecitate dal consiglio di amministrazione, che oggi si è riunito in seduta straordinaria, e dal Senato accademico.

"Appreso delle dimissioni della Rettrice, prof.ssa Giuliana Grego Bolli, si esprime apprezzamento per il suo gesto a favore di un rapido avvicendamento della governance dell’Ateneo e si desidera ricordare che in questi due anni della sua conduzione rettorale sono stati compiuti diversi passi importanti per rafforzare la nostra università sul piano dell’internazionalizzazione, dell’offerta formativa, nonché per il rinnovamento della struttura da cui dipendono i Corsi di Lingua e Cultura Italiana. Si confida che le azioni compiute in questi anni potranno essere di positivo impulso per il futuro della nostra Istituzione" rende noto Palazzo Gallenga che annuncia anche la richeista di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'ex dg Olivieri

."Si ringrazia vivamente l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia per il supporto offerto con grande sollecitudine in questo delicato passaggio" si legge ancora nella nota.