Perugia, case senza acqua per 9 ore: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Perugia, ecco la mappa delle vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "lunedì 19 luglio dalle ore 08:30 alle ore 17:30 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Via del Cavallaccio; Via L. Manara civico 3 e civico 9; Via G. Mameli dal civico 9 al civico 37".