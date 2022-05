Casa dei Poveri di Borgo S. Antonio. Un albergo a 5 stelle impreziosito da opere d’arte.

Un edificio fatiscente, recuperato alla fruizione filantropica a beneficio di persone in condizioni di disagio. Ben tre gli accessi: da via del Pasticcio, da via della Formica, dal civico 35 di corso Bersaglieri.

Tante piccole unità immobiliari, funzionalmente arredate. Ma anche un grande appartamento (ex Officina Ciclopopolare) dove alberga una famiglia ucraina, composta da una mamma con ben quattro figli.

Al posto della tromba delle scale, un moderno ascensore, cristallo e acciaio, che adduce fino alla biblioteca del quarto piano.

Lungo la scalinata, varie opere donate da artisti amici. Vi sono creazioni di Giuman, Tamburro, Venanti, Tippolotti…Fonda. Quest’ultimo presente in modo massiccio. Suo il ritratto (in foto) del cardinale Bassetti. Lo vedemmo, nello studio dell’artista, durante la lunga fase di elaborazione (il cardinale si recava allo studio di corso Garibaldi, sopra la Domus Pauperum, fra un impegno e l’altro). Lo vedemmo e lo fotografammo, ma ci attenemmo alla richiesta di riservatezza. Ora è in mostra sul corridoio d’ingresso e pertanto lo proponiamo in gallery.

Lorenzo è anche presente con un paesaggio perugino e col ritratto della Beata Colomba da Rieti, ora nella biblioteca, nelle cui fattezze si riconoscono evidenti somiglianze con la moglie Sofia.

E poi il miracolo dell’oratorio di San Giovannino. In cui Fonda ha realizzato, in due pale lignee, un’Annunciazione in due quadri, collocati all’interno di nicchie, spogliate delle opere originali. L’oro e il tratto classicheggiante rimandano alla grande scuola dell’iconografia classica rinascimentale.

Afferma l’artista: “Sono grato al cardinale e ai mecenati illuminati per avermi fornito l’occasione di realizzare opere contemporanee in dialogo con quelle antiche”.

“D’altronde – aggiunge – la Chiesa ha oggi bisogno di parlare al mondo col linguaggio della contemporaneità”.