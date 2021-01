Coronavirus, salta l'edizione 2021 del Carnevale di San Sisto. L'associazione: "Vi aspettiamo il prossimo anno"

Era prevedibile, ma la speranza c'è fino all'ultimo. Fino all'annuncio ufficiale dell'associazione Carnevale I Rioni di San Sisto. Salta l'edizione 2021, l'appuntament è per il prossimo anno.

"Purtroppo quest’anno bisogna prendere atto dell’impossibilità, in primis di riunirsi per l’allestimento dei carri allegorici e in seconda battuta non possiamo certo pensare di mettere insieme migliaia di persone durante le sfilate - scrive l'associazione del presidente Federico Boncio sulla pagina Facebook ufficiale - Animati dallo spirito di comunità che ci contraddistingue e da un profondo senso di speranza vi diamo appuntamento al 2022, sicuri che il lavoro di questi anni abbia rafforzato i valori di socialità e solidarietà che potremo continuare a coltivare anche a distanza. Cercheremo comunque, nei prossimi giorni, di colorare il quartiere"