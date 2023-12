Perugia in lutto per la morte di Carlo Giulietti, il cordoglio dell'amministrazione comunale

Il sindaco Andrea Romizi e l'assesore Leonardo Varasano a nome dell'intera amninstrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e dei tifosi del Perugia calcio per la prematura scomparsa di Carlo Giulietti mancato all' affetto dei suoi cari all' età di 68 anni. Carlo, insieme al fratello Claudio, ha legato indissolubilmente il suo nome alle vicende del Grifo di cui era tifosissimo. È stato infatti tra i fautori della creazione del.museo del Perugia calcio che ospita cimeli del team biancorosso.nei.locali adiacenti lo stadio Renato Curi. Proprio qualche settimana fa Giulietti aveva accompagnato alcune scolaresche, come era solito fare, alla scoperta della storia del Grifo. "Ci stringiamo alla famiglia di Carlo ed a tutti i tifosi del Grifo - spiegano sindaco ed assessore - in questo.momento di dolore per la perdita di un grande uomo, un simbolo autentico della più sincera peruginita'. Carlo Giulietti ha amato profondamente la nostra città e la sua squadra di calcio, impegnandosi in prima.persona per valorizzarne la storia e le tradizioni. Con la sua scomparsa allo stadio ed nell'intera città rimane un vuoto incolmabile per tutto ciò che Carlo ha rappresentato"