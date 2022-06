Carcere di Capanne, nuova aggressione a un agente di polizia penitenziaria. Il Sappe: "Fallito il regime aperto"

Ancora caos nel carcere di Capanne. La denuncia è del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria. L’ultimo episodio in ordine di tempo, ha visto “un detenuto trentottenne di origini tunisine al momento in attesa di giudizio per concorso in rapina e lesioni, all'atto della terapia subsonica che viene fatta nell'infermeria alla presenza del poliziotto e dell'infermiere addetto, dopo averla messa in bocca voleva andarsene, ma il collega e l'infermiera gli hanno detto di far vedere se l'aveva ingoiata tutta. Il ristretto si è girato di scatto dando un pugno al poliziotto, colpendolo sullo zigomo. Immediatamente è intervenuto l'altro agente di sezione ed insieme hanno provveduto a mettere in sicurezza il detenuto nella propria cella” racconto il segretario nazionale per l’Umbria, Fabrizio Bonino.

“Così non si può più andare avanti. Non siamo carne da macello e non possiamo pagare l’indifferenza dell’Amministrazione penitenziaria verso i gravi problemi del carcere Capanne di Perugia - aggiunge Donato Capece, segretario generale del sindacato - così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Ogni giorno nel carcere di Perugia succede qualcosa di grave: le carceri italiane sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria. Solamente l'intervento del personale è riuscito a riportare la calma a Capanne. Ovviamente tutto ciò si è potuto verificare grazie allo scellerato regime "aperto" e solamente la prontezza e professionalità del personale intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico”. Capece sottolinea anche il fallimento delle espulsioni di detenuti stranieri in Italia: sono state solamente 456 nel 2021.