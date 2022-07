Carabinieri, il comandante interregionale in visita alla Legione Umbria

Il nuovo comandante interregionale dei carabinieri “Podgora”, il generale Enzo Bernardini, è andato in visita, questa mattina alla Legione Umbria in corso Cavour. Alla caserma Garibaldi, è stato accolto dal generale Antonio Bandiera, comandante della Legione Umbria

Presenti, oltre a tutto lo staff del comando, i comandanti provinciali di Perugia e Terni, una rappresentanza

dei carabinieri forestali nonché del personale dell’Arma in congedo. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche una delegazione della rappresentanza militare dell’Umbria, il comandante interregionale ha voluto ringraziare e rivolgere apprezzamento per l’attività di prevenzione e repressione svolta dai carabinieri in tutto il territorio dell’Umbria.