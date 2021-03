Il Perugia e Blind con Avanti Tutta: maglie del Grifo e un disco autografato, via all'asta

Scatta oggi l'iniziativa online per raccogliere fondi da devolvere alla onlus fondata da Leonardo Cenci: si inizia con le casacche di Minesso e Sounas

Al via oggi (giovedì 4 marzo) l'asta online maglie del Grifo (e un disco autografato dal rapper perugino Blind) il cui ricavato sarà devoluto ad 'Avanti Tutta'. L’iniziativa, promossa poco prima di Natale quando fu rinnovata la sinergia tra il club biancorosso e la onlus fondata da Leonardo Cenci, è volta a raccogliere fondi per l’associazione che si occupa di malati di cancro e che nel tempo si è contraddistinta per numerose iniziative benefiche a sostegno delle progettualità di bene del reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Le prime due maglie, che saranno all’asta a partire da oggi fino a giovedì 11 marzo alle ore 20, sono quelle di Mattia Minesso (indossata in occasione di Perugia-Ravenna del 23 dicembre scorso e con quale ha realizzato la tripletta decisiva) e di Dimitrios Sounas (indossata in Fano-Perugia del 24 gennaio). Ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l’autenticità.

Per partecipare basterà collegarsi, dalle ore 20, alla pagina avantituttaonlus, la pagina Ebay di “Avanti Tutta”, e seguire le istruzioni riportate. A questa prima assegnazione ne seguiranno altre nelle prossime settimane con diverse maglie del Grifo indossate in occasione di altre gare del campionato in corso.

Tra i supporter dell’iniziativa anche Blind, il giovane rapper di Ponte San Giovanni protagonista e finalista di 'X Factor 2020', da poco premiato con il disco di platino con il brano 'Cuore Nero', che ha donato un suo disco autografato e che sarà presente tra gli oggetti all’asta.