Casaglia dà il benvenuto al suo Perugia Club: festa biancorossa con le vecchie glorie e i protagonisti del presente

È stato inaugurato il “Club Perugia Casaglia”. Ha sede nel Cva della frazione. All'inaugurazione tanti giovani e tifosi di vecchia data con oltre 153 iscrizioni nella prima serata. Sono intervenuti i giocatori della rosa del Perugia Calcio tra i quali Noah Lewis e il team manager Massimiliano Rossi. Non poteva mancare all'appello la partecipazione dell'allenatore Alessandro Formisano.

Degli ex calciatori sono intervenuti Luca Cacioli, Francesco Mocarelli, mentre delle vecchie glorie hanno contribuito con la presenza all’evento Mauro Amenta, con il figlio Marcello, Franco Vannini, Pierluigi Vossi, Graziano Vinti, Clelia Curi (moglie di Renato Curi) con la figlia Sabrina e il marito Tommaso Monguzzi e Davide Baiocco. Non potevano mancare i rappresentanti del centro di coordinamento dei tifosi Claudio Giulietti, Marco Taccucci, Mauro Trampolini con il fotografo ufficiale del Perugia Calcio, Roberto Settonce.

Alla presenza dei residenti del paese, intervenuti ad assistere all’evento inaugurale, oltre a quella immancabile dei giovani tifosi, a presentare il simbolico taglio del nastro è intervenuto il giornalista sportivo Marco Taccucci. Tra un commento e una intervista, tutti i calciatori, compresi gli ex, hanno avuto spazio per rilasciare commenti e, soprattutto, per riportare alla mente alcuni frammenti di storia della società con riferimenti ai personaggi che hanno dato gloria al “Grifo” dagli anni 70 in poi; di quando lo stadio era al Santa Guliana.

Emozioni, successi, aneddoti raccontati con emozione dai "reduci" del Perugia. Vannini, nel suo remake calcistico, ha sottolineato, con calore, quanto sia importante sostenere la squadra nei momenti belli come nelle situazioni difficili perchè il cuore e la passione biancorossa esiste a prescindere da tutto, auspicando che il futuro del Perugia Calcio possa rivivere posizioni di classifica da serie A come ai vecchi tempi.

Tra i vari momenti dei cori, del classico tifo della curva nord, con tanto di fumogeni bianco rossi, l’allenatore Alessandro Formisano ha ringraziato tutto il pubblico intervenuto alla cerimonia della nascita del nuovo Perugia Club Casaglia per il caloroso sostegno alla squadra, riconoscendo la purezza dello spirito dei tifosi e della vicinanza alla squadra, anche in questa delicata fase del campionato dei play off.

Nella circostanza, i responsabili del neo Club del Perugia, Matteo Merli, Massimo Maggesi, Simone Abbati e Andrea Bazzucchi, hanno fatto dono di una targa alla moglie dello scomparso Danilo Cambiotti, appassionato e tifoso del Perugia recentemente scomparso, Cristina.

Il papabile prossimo presidente del neo Club Perugia Casaglia , Matteo Merli, ha auspicato che questo percorso possa coinvolgere i giovani ragazzi alla passione biancorossa sperando che i risultati dei play off possano gratificare il loro impegno e sostegno alla squadra. A conclusione della serata non poteva mancare il momento conviviale, semplice e caratteristico: la classica porchetta e vino prodotta artigianalmente.