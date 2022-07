Perugia-Bratislava, un gemellaggio che dura da 60 anni. La visita della delegazione slovacca

Iniziate ufficialmente le celebrazioni per il 60° anniversario del gemellaggio tra Perugia e Bratislava con l’arrivo a Perugia della delegazione slovacca ed i primi eventi in calendario. Domani alle 10.45 è previsto il clou in sala dei Notari con il rinnovo del patto tra la città umbra e quella della repubblica slovacca.

Nella giornata di oggi, 14 luglio, i rappresentanti di Bratislava e della Slovacchia sono stati accolti a palazzo dei Priori dal sindaco Andrea Romizi e dagli assessori Clara Pastorelli e Leonardo Varasano. Presenti Matúš Vallo, sindaco di Bratislava, Karla Wursterová, ambasciatrice della Repubblica Slovacca a Roma, Stanislav Vallo, già ambasciatore della Repubblica Slovacca a Roma, ?ubica Mikušová, direttrice dell’Istituto Slovacco a Roma, Monika Carta, Affari Culturali Istituto Slovacco a Roma e Ivan Kor?ok, ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca.

Sulla facciata del palazzo, accanto alle bandiere dell’Unione Europea, dell’Italia e di Perugia, è stata esposta anche quella della città di Bratislava in virtù di autorizzazione della presidenza del Consiglio dei Ministri concessa tramite la Prefettura di Perugia.

Dopo i saluti di rito il gruppo si è spostato nella sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria per assistere al concerto, nell’ambito di Umbria Jazz, del gruppo Voice of Colours guidato dal musicista slovacco Martin Valihora.

Al termine del concerto tutta la delegazione ha preso parte ad una visita guidata alla scoperta dei monumenti principali della città di Perugia. A condurre il gruppo è stato il consigliere Francesco Vignaroli, responsabile di “guide in Umbria”.

In serata il gruppo assisterà al concerto presso l’arena Santa Giuliana. Domani alle 9 è in programma la visita guidata al museo del Capitolo della Cattedrale, alle 10.45 la cerimonia di rinnovo del gemellaggio in sala dei Notari, alle 15.30 (per una parte della delegazione) la visita all’area di Fontivegge per illustrare gli interventi di rigenerazione urbana in atto, mentre la parte restante sarà in biblioteca Augusta.