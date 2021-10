Perugia, una mattinata speciale ai 'Baracconi' per i ragazzi dei centri per persone con disabilità

Una mattinata speciale ai 'Baracconi' di Perugia quella di oggi (martedì 19 ottobre) per i ragazzi del centro Don Guanella, della Comunità Capodarco di Perugia e dell’Umbria, di Villa Nazarena, del Centro Speranza e di altri centri per persone con disabilità che sono stati accolti dall'assessore comunale Clara Pastorelli e dai giostrai dello storico Luna Park del capoluogo.

I ragazzi, entusiasti per l’esperienza, hanno potuto vivere una mattinata di gioia all’interno delle attrazioni, sfidando anche i giochi più 'spericolati'. “È stata davvero una bella giornata quella trascorsa insieme a loro - commenta l’assessore Pastorelli -, uno di quei momenti di gioia che riempiono il cuore. A nome di tutta l’amministrazione comunale di Perugia vorrei ringraziare i tanti giovani che hanno partecipato per averci donato sorrisi ed allegria, ma anche gli esercenti che, come da tradizione consolidata, si sono messi a disposizione per regalare agli ospiti un momento di splendida socialità”.