Balanzano, la protesta dei cittadini: "Viviamo in un paesaggio lunare con buche profonde e pericolose"

Cittadini di Balanzano arrabbiati per la condizioni in cui versano le strade della frazione perugina: “Un paesaggio lunare, altamente pericoloso per tutti gli utenti della strada”.

Oltre al servizio fotografico per attestare lo stato della viabilità, i residenti si stanno organizzando per una raccolta di firme con petizione da inviare all’amministrazione comunale.

“Buche nascoste o ben visibili, alcune profonde fino a 10 centimetri – raccontano - abbiamo tutte le strade in questo modo, un paesaggio lunare da paura. Sono pericolose per i ragazzini in bici come in motorino, ma anche per anziani che passeggiano o per le auto che possono rimetterci gli pneumatici o spaccare un cerchione”.

Un appello ad intervenire quanto prima, anche per evitare incidenti di sorta.