La presidente Tesei in visita alla Luisa Spagnoli: "Esempio di visione del futuro, creatività e capacità imprenditoriale"

È stata la sede perugina della “Luisa Spagnoli” la nuova tappa della Presidente della Regione, Donatella Tesei, nell’ambito del programma delle visite nelle aziende umbre. "Un marchio storico, nato nella prima metà dello scorso secolo, che ha fatto conoscere il nome di Perugia e dell’Umbria a livello nazionale ed internazionale".

E ancora: "Esempio di visione del futuro, creatività e capacità imprenditoriale, pregi che spesso hanno caratterizzato e caratterizzano le imprese umbre, la “Luisa Spagnoli” nasce dall’intuizione della sua fondatrice, di cui porta il nome, e si afferma sempre più grazie alla gestione dei suoi discendenti, sino a divenire leader del suo settore e a far campeggiare le insegne dei suoi negozi, di proprietà, nelle principali città italiane e mondiali", spiega la Regione Umbria in una nota.

Come sottolinea Palazzo Donini "ad accogliere la Presidente Tesei sono stati Nicoletta Spagnoli con il figlio Nicola che l’hanno accompagnato durante la visita dell’azienda. Tesei, nel rispetto dei protocolli anti Covid, ha salutato alcuni dipendenti e si è poi intrattenuta con la proprietà ed i dirigenti dei vari comparti per parlare e confrontarsi in merito alle problematiche e necessità, anche alla luce dell’emergenza sanitaria, ma anche delle prospettive e delle opportunità del settore dell’abbigliamento e dell’imprenditoria umbra in generale".