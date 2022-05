Nomine & Poltrone - Dieci avvocati in corsa per 5 posti da delegati al congresso nazionale forense

Gli avvocati del foro di Perugia sono chiamati al voto per eleggere cinque delegati al XXXV congresso nazionale forense di Lecce del 6-8 ottobre 2022.

Per la tornata elettorale del 25-26 maggio risultano candidati gli avvocati Francesco Cenci, Ermes Farinazzo, Agnese Franceschini, Claudia Gillosi, Nicola Marcinnò, Marco Piazzai, Fabiana Silvestri, Isabella Tonzani, Silvia Vinti e Cristina Zinci.

In base allo statuto del congresso nazionale forense “al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei Delegati da eleggere, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con arrotondamento all’unità per approssimazione in difetto o in eccesso”.