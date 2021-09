Avanti tutta Days, ultimo giorno nel segno della generosità dei Vespa club dell’Umbria: "Raccolta speciale"

Ultimo giorni di festa al Barton park, per la nona edizione degli Avanti tutta Days, ancora una volta è stata all'insegna della grande solidarietà in nome e nel segno del mitico e indimenticato "Leo" Cenci: protagonisti gli associati dei dei Vespa club dell’Umbria che, in uno speciale “Raduno sociale” organizzato dal Vespa club di Perugia, hanno raccolto 700 euro donati all’associazione. Hanno partecipato all’iniziativa il Vespa Club Perugia, Vespa Club Tuoro, Vespa Club Città di Castello, Vespa Club Montone, Vespa Club Todi e Vespa Club Assisi.

“Ci tenevamo a starvi vicino – ha detto il presidente del Vespa club di Perugia, Andrea Sonaglia – è stata una bella esperienza e spero che nei prossimi anni potremo fare anche di più”. Il pomeriggio è partito alle 15.30 con la presentazione dei libri “Le favole del cuore”, della volontaria di Avanti tutta, Ilaria Antonielli e “Post”, con tutto il materiale social di Leonardo. Alle 16 l’assalto di Luca Panichi al proprio record di velocità personale di corsa nel Percorso Verde Leonardo Cenci. Alle 16.30 Magic Andrea, alle 17 Bruno Pilla, Iwwan Mazzoni e Happyfest e alle 17.30 Alessio Dhalsim. Alle 17 è ripartita anche il Cooking Show, alle 18.15 la dottoressa Anna Villarini per “La corretta alimentazione come stile di vita e prevenzione oncologica”.