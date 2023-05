Perugia-Assisi, in Marcia per "trasformare il futuro" e per la fine di tutte le guerre

"Trasformiamo il futuro" è lo slogan della Marcia della Pace Perugia Assisi, prevista per domenica 21 maggio. Studenti e mondo della scuola sono i protagonisti di questa edizione, coinvolti nel Meeting nazionale delle scuole di pace sui passi di Francesco che si svolgerà nei luoghi di Assisi che hanno segnato la vita del santo e alla sala dei Notari dove si svolgerà l'evento dal titolo proprio "Trasformiamo il futuro" con studenti da tutta Italia. A conclusione della Marcia, alla Rocca maggiore di Assisi, ha annunciato Flavio Lotti, coordinatore del Tavolo per la pace, dalle istituzioni sarà rinnovato il patto educativo globale. A concludere la manifestazione, un monologo di Alessandro Bergonzoni e tanta musica proposta dai giovani musicisti del territorio.

La Marcia Perugia Assisi, che segue quella straordinaria in notturna in occasione dell'anniversario dell'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, "raccoglie l'appello di papa Francesco a una più ampia assunzione di responsabilità personale e collettiva". "Per gli studenti che vi prenderanno parte sarà un grande esercizio collettivo di educazione civica per imparare tutti a ripudiare la guerra e a diventare costruttori e costruttrici di pace" spiegano i promotori. La Perugia Assisi sarà preceduta, domani, dall'incontro "Guerra e informazione", dedicato alla "storia maledetta di Jukian Assange", in programma alla sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi, promosso dalla Marcia della Pace, Articolo 21 e dal Comune di Assisi. L'evento si svolgerà dalle 10 alle 13, è ha come obiettivo di "reclamare la liberazione di Julian Assange e annunciare una manifestazione a tutela del pensiero critico, capace di unire quanti hanno ancora a cuore la Costituzione antifascista e antirazzista".

All’iniziativa di Assisi, inserita nel calendario delle iniziative della marcia, parteciperanno tutte le istituzioni dei giornalisti, Ordine, Fnsi, Usigrai, Articolo 21.Sono previste testimonianze di Stella Moris, moglie di Julian Assange, di padre Enzo Fortunato, della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, di Flavio Lotti, portavoce della Tavola della pace, di Stefania Maurizi, autrice del libro “Il potere segreto”, del segretario del sindacato europeo dei giornalisti, Ricardo Gutierrez , di Vincenzo Vita, promotore della campagna “La mia voce per Assange“, di Elisa Marincola, portavoce Articolo 21, di Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, di Vittorio Di Trapani, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, di Daniele Macheda, segretario Usigrai, del direttore di Wikileaks, Kritinn Hranfsonn, del coordinatore dei presidi di Articolo21, Giuseppe Giulietti.

MODIFICHE AL TRAFFICO

Ad Assisi

Ad Assisi centro e a Santa Maria degli Angeli sarà istituito dalle 6 alle 18, e comunque fino al termine della marcia, il DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE per tutti i veicoli in alcune strade e piazze.

Per la precisione ad Assisi il divieto riguarderà Viale Marconi, Piaggia San Francesco (tratto superiore con accesso e uscita da viale Marconi), Borgo San Pietro (tratto sino a civico n. 38), Piazza Giovanni Paolo II, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via Merry del Val, Largo Lubich, Via San Francesco, Via Fortini, Piazza Verdi, Via Portica, Piazza del Comune, Via San Rufino, Via San Gabriele dell’Addolorata (tratto sino alla Piazzetta delle Erbe), Piazza San Rufino, Via del Turrione, Via Porta Perlici, Via della Rocca (eccetto autorizzati per la manifestazione), Piazza delle Libertà Comunali - Rocca Maggiore (slarghi laterali alla strada, eccetto autorizzati).

A Santa Maria degli Angeli stesso divieto in Via Los Angeles (tratto da Via Mezzo Miglio a Via IV Novembre), Via Becchetti, Via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia, Piazza Innocenzo III, Piazza Caduti di Nassiriya, Piazza Dante Alighieri, Piazza Tarpani (stalli di sosta perimetrali lato monte).

In piazza Innocenzo III il divieto di sosta è anticipato alle 6 di domani mattina e sempre fino al termine della manifestazione di domenica.

Dalle ore 8 di domenica ci sarà il divieto di circolazione in alcune vie del centro e precisamente Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Largo Gregorio IX, Via Merry del Val, Largo Lubich, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via S. Francesco, Via Fortini, Piazza Verdi, Via S. Rufino, Via P. Perlici, Via della Rocca, Piazza delle Libertà Comunali - Rocca Maggiore. Stesso divieto a Santa Maria degli Angeli, e con esattezza in Via G. Becchetti, Via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Protomartiri Francescani).

Invece scatterà il divieto di circolazione dalle 11 in Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Via Portica, Piazza del Comune, Via San Gabriele dell’Addolorata, Corso Mazzini, Piazza San Rufino, Via del Turrione e a Santa Maria degli Angeli in Via Ermini (tratto da Via San Costanzo a Via Los Angeles), Via Los Angeles (tratto da Via Mezzo Miglio a Via IV Novembre), Via Carducci, Via Patrono d’Italia, Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari.

Sempre dalle 11 di domenica sarà previsto il divieto di accesso per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, in Via Maratona da Via Tescio, Via Insula Romana da Via Ospedale delle Pareti- Via Ospedale delle pareti da Bastia Umbra (ponte sul Tescio), Via di Valecchie da Via Francesca direzione nord (Assisi), Via Francesca da Via di Valecchie (direzione ovest), Via Vittorio Emanuele II da Via Petrosa (senso discendente), Via Campiglione da Via San Vetturino (senso ascendente), Piazza Dante Alighieri da Via D’annunzio, Via D’Annunzio da Via Santa Maria Maddalena, Via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia.

Infine saranno decisi il senso unico ascendente, a partire dalle ore 11, sempre del 21 maggio, in Via Borgo San Pietro, Via Sant’Apollinare, Via Giovanni da Bonino, Piazza del Vescovado, e il senso unico alternato a Borgo Aretino, Via Santa Chiara, Piazza Santa Chiara.

Un’ultima informazione: gli autobus turistici diretti al centro di Assisi dovranno parcheggiare a Porta Nuova con accesso da Viole.

A Bastia Umbra

Per consentirne il passaggio nel territorio comunale di Bastia Umbra, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare delle strade che interessano ed intersecano il percorso della marcia a partire dal confine con il Comune di Perugia, nella frazione di Ospedalicchio, fino a via Roma al confine con il Comune di Assisi. Pertanto, sarà istituita dalle 10 di domenica 21 maggio fino al termine della manifestazione la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie e tutte le relative traverse che in esse si immettono: via Don Fulvio Scialba, via Mario Poletti, viale del Popolo, via Bastiola, via Firenze, piazza G. Mazzini, via Roma (fino al confine con il Comune di Assisi). Per consentire inoltre il regolare svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 sulle seguenti vie: via Firenze sul lato destro nel tratto compreso tra via delle Officine e via del Conservificio, piazza G. Mazzini nel tratto compreso tra via G.Garibaldi e via Roma, via Roma nel tratto compreso tra piazza G. Mazzini e via Vittorio Veneto.

"Si ricorda - precisa il Comune - il divieto assoluto di circolazione veicolare (disposto con ordinanza CdS n. 50/2023) sulle strade interessate dalla Marcia e si invitano i cittadini ad evitare spostamenti in auto verso le stesse".