Perugia Assisi, in Marcia per la pace: "Trasformiano il futuro"

"Trasformiamo il futuro" per creare un mondo "all'altezza dei nostri sogni": La macchina organizzativa della Marcia della pace Perugia-Assisi è in piena funzione. L'appuntamento si svolgerà domenica 21 maggio secondo il tradizionale itinerario del corteo ideato da Aldo Capitini. Dopo l'edizione in nottura in occasione dell'anniversario dell'inizio dell'attacco della Russia all'Ucraina, la manifestazione pacifista ritorna con l'appuntamento che da oltre settant'anni unisce con una lunga catena umana Perugia ad Assisi.