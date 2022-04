Auser Perugia, un anno di impegno contro l'esclusione sociale

L'Auser di Perugia tira le somme di un anno di attività all'insegna dell'inclusione e del coinvolgimento attivo della popolazione anziana. Nela sede del centro socio culturale Europa, di Ponte Valleceppi, si è svolta l'assemblea annuale

In una affollata sala, alla presenza di molti iscritti, la presidente dell'Auser di Perugia, Franca Gasparri, alla presenza del presidente regionale dell'associazione, Manlio Mariotti, della segreteria della Camera del lavoro di Perugia, Vanda Scarpelli, e del contabile Auser di Perugia Sergio Chiucchiù, ha descritto il lavoro svolto con le linee di indirizzo delle attività dell’anno 2021.

“Come da statuto - ha commentato la presidente Gasparri - abbiamo svolto il lavoro di contrasto ad ogni forma di esclusione sociale al fine di migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia un valore e ogni persona un suo progetto di vita al fine di diventare una risorsa per sé e per gli altri”. Molte sono state le attività elencate dalla presidente Gasparri coordinate dall’Auser nell’anno della pandemia, con sostegno alle persone e supporto logistico presso le sedi sanitarie oltre al contributo dei volontari per la sicurezza dei bambini all’ingresso e all’uscita delle scuole oltre ad avere contribuito alla crescita della comunità e delle associazioni sul territorio con una fitta rete di relazioni, solidarietà e partecipazione.

Sempre nell’ambito dell’incontro sono state ricordate le attività principali dell’Auser come aiuto alla persona, sostegno alle fragilità, contrasto alla solitudine; il “Filo d’Argento”, dotato di numero verde gratuito; l'apprendimento permanente attraverso le iniziative delle Università Popolari, dei circoli e dei centri culturali; il turismo sociale e le attività per il tempo libero.

Anche per questo consuntivo il bilancio è risultato alla pari senza perdite ed è stato votato all’unanimità.