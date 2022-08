Arco dei Tei. Procede la pulizia dei paramenti murari e del sottarco, in attesa di ricostruire l’angolo ammalorato e rinforzato con barre.

Ne abbiamo parlato come di una tecnica “chirurgica” [ INVIATO CITTADINO Arco dei Tei. Dopo l’ecografia, le staffe di acciaio per sorreggere le testate d’angolo (perugiatoday.it) ]. Difatti quelle pietre e quei materiali fittili instabili richiedevano un intervento radicale e consolidante. Non un semplice maquillage che non avrebbe retto alla sfida del tempo e alle vibrazioni indotte dai numerosi mezzi a motore, piccoli e grandi, che passano sotto lo storico Arco della Pesa.

A breve la ricostruzione e la successiva finitura in superficie di quell’angolo che aveva buscato l’urto demolitore di un pullman.

Intanto i paramenti murari fino al livello dell’Arco sono sistemati. Così come è completata in maniera soddisfacente la pulitura del sottarco. Resta solo qualche impacco da fare per rimuovere il nero generato dalle esalazioni mefitiche dei tubi di scappamento di pullman e vetture. A quanto è dato di vedere da terra, anche l’aspetto cromatico è stato centrato, risultando omogeneo e pulito.

I restauratori operano con pazienza certosina. Ma anche con una certa sollecitudine. Vogliono, infatti, mantener fede all’impegno della restituzione dell’opera completata entro il termine stabilito dell’8 settembre.

Daremo conto delle successive fasi dell’operazione di consolidamento, restauro e valorizzazione di questo monumento dal forte valore storico-identitario.