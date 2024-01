Il ritorno di Sandro Penna nella sua Perugia: archivio, collezione e luminarie

Nemo propheta in patria, nessuno è profeta nella propria patria. Un’espressione tratta dai vangeli che si adatta bene al poeta perugino Sandro Penna, che non profeta ma poeta, è diventato a Roma, lontano dal fermento culturale della sua terra d’origine.

Perugia però non ha dimenticato questo suo figlio, riscoperto da poco con la mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria “Un mare tutto fresco di colore”, è stato presentato al pubblico e ai perugini un Sandro poeta, intellettuale e mercante d’arte.

Rimane forte la volontà di far ritornare il poeta in patria e farlo conoscere a un pubblico più ampio possibile. In ragione di questi propositi, il 23 gennaio, sono stati approvati dalla IV commissione consiliare permanente “Cultura”, presieduta da Michele Cesaro, due ordini del giorno in memoria dello scrittore.

Il primo è stato presentato dal gruppo Idee Persone Perugia, approvato con 10 voti favorevoli e 5 astensioni. L’atto propone di acquisire l’archivio e la collezione personale di Penna, che comprendono documenti e quadri con l’obiettivo di creare un luogo di tributo permanente.

Fabrizio Croce di dee Persone Perugia ha sottolineato: “Il futuro prossimo offrirà due occasioni interessanti per rafforzare le azioni temporanee o permanenti in ricordo di Sandro Penna, con l’anniversario della nascita, di cui cadranno 120 anni nel gennaio 2026, e i 50 anni dalla morte, nell’agosto 2027: la città deve farsi trovare pronta con progetti dedicati”.

Il secondo atto propone invece di installare luminarie o videoproiezioni con i versi di Penna in una via del centro storico, ad esempio il primo tratto di via dei Priori, per promuovere una maggiore conoscenza della sua opera e valorizzare il legame tra l'artista e la sua città.

L’ordine del giorno è stato presentato dalla consigliera Elena Ranfa del gruppo Partito Democratico e dal consigliere Francesco Vignaroli del gruppo Progetto Perugia, e approvato all’unanimità.

Questi due risultati hanno riscontrato il favore dell’assessore Leonardo Varasano che ritiene gli atti “opportuni e fattibili”.

Sandro Penna è stato uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, capace di creare una poesia personale e universale allo stesso tempo. Queste due iniziative sono fondamentali per far conoscere meglio il poeta perugino e per far apprezzare la sua opera a chi vive o visita la sua terra.