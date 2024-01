Perugia, aperte le iscrizioni per le scuole dell'infanzia comunali: come fare

Il Comune di Perugia annuncia che dal 18 gennaio 2024 "sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024-2025". Le strutture disponibili sono "scuola dell’infanzia “Il flauto magico” (via del Cashmere 13 Santa Lucia); scuola dell’infanzia “Il tiglio” ad orientamento outdoor education (via Carlo Manuali-zona centro storico); scuola dell’infanzia “La lampada magica e sezione sperimentale 0-6 “blu” (via Case Bruciate 102)".

Le iscrizioni, prosegue la nota, "saranno possibili fino al giorno 10 febbraio 2024 e devono essere effettuate esclusivamente on line sul sito del Comune".

E ancora: "Sia i nuovi iscritti sia i riconfermati devono procedere alle iscrizioni al servizio mensa, aperte dalla giornata del 18 gennaio. Per farlo occorre accedere all’apposito servizio sul sito del Comune di Perugia".