Perugia, ancora giorni di fuoco: fine settimana con il bollino rosso

Fine settimana con il bollino rosso. Sabato 19 e domenica 20 agosto sono previste temperature massime percepite di 35 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Ecco le previsioni meteo per sabato 19 e domenica 20 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione di matrice africana, modesta instabilità legata ad aria più fresca in quota. Da domani tempo stabile e temperature in ulteriore aumento su valori molto superiori alle medie in particolare sul centro-nord".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 19 agosto "cielo: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord, nord-est. Temperature: pressoché stazionarie".

Domenica 20 agosto "cielo: sereno o poco nuvoloso. Venti: da deboli a moderati da nord-est. Temperature: in lieve calo".