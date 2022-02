Raddoppio della Perugia-Ancona, scavo della galleria Casacastalda: "Lavori 24 ore su 24"

Lavori in corso per il raddoppio della Perugia-Ancona tra Valfabbrica e Casacastalda. "L’intervento, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consiste nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale", spiega Anas in una nota.

Iniziate le operazioni di scavo "della galleria Casacastalda, la più lunga delle due previste". Lo scavo, specifica Anas, "sarà eseguito in continuità 24 ore su 24". E ancora: "Al contempo sono in fase di ultimazione le opere di imbocco sul lato Perugia nonché le opere di imbocco della galleria Picchiarella, dove saranno avviati altri fronti di scavo. L’intervento è eseguito con l’attuazione di un monitoraggio ambientale in continuo tramite tecnologie avanzate (sistemi satellitari e radar) che consente di verificare e tenere sotto controllo in tempo reale gli impatti dei lavori sull’ambiente nell’area interessata dal cantiere".

Perugia-Ancona, raddoppio tra Valfabbrica e Casacastalda: i lavori e la data di completamento

Il tratto da raddoppiare della Perugia-Ancona, quello tra Valfabbrica e Casacastalda, "è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in costituiti da due gallerie: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri". Il tratto "comprende anche la costruzione di due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”. Il completamento dei lavori è previsto a maggio 2024".