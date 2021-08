Perugia-Ancona, sempre più vicini al mare: aperto al traffico il tratto Valtreara-Serra San Quirico

Buone notizie dal lato marchigiano della Perugia-Ancona. La società Quadrilatero Marche-Umbria, controllata di Anas, ha aperto al traffico un nuovo tratto della superstrada Perugia-Ancona. Da oggi, annuncia la nota, si transita su entrambe le carreggiate tra lo svincolo di Valtreara e lo svincolo di Serra San Quirico per 6,7 km complessivi.

"Dopo l’esodo estivo - aggiunge Anas - saranno eseguiti gli ultimi interventi di finitura che renderanno necessarie brevi e temporanee parzializzazioni di carreggiata".

Il tratto aperto al traffico, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, comprende 4 gallerie di nuova realizzazione tra cui la galleria “Gola della Rossa” Nord, lunga 3,65 km, e 4 gallerie esistenti ammodernate lunghe complessivamente 2 km. Sono inoltre presenti due viadotti di nuova realizzazione per complessivi 852 metri e 6 viadotti esistenti ammodernati per oltre 929 metri di lunghezza totale. Il tratto comprende infine tre svincoli per la connessione alla viabilità locale: Valtreara, Camponocecchio e Serra San Quirico.