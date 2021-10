Cantieri Anas, Perugia-Ancona chiusa al traffico di notte tra Valfabbrica e Casacastalda

Lavori nelle gallerie “Picchiarella” e “Casacastalda” per il raddoppio

La Perugia-Ancona "sarà temporaneamente chiusa al traffico in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00, tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, a partire da questa sera per tre notti consecutive. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato con indicazioni sul posto". A darne notizia è l'Anas che, con una nota, spiega che "la chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di attività tecniche all’interno delle gallerie “Picchiarella” e “Casacastalda”, nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie".

