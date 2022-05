Lacugnano, gli alunni della primaria adottano gli ulivi

Gli alunni della scuola primaria “Nicholas Green” di Lacugnano adottano gli ulivi. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Lacugnano Green Park” tenutaria delle aree verdi della frazione, ha coinvolto il Frantoio Berti di Olmo che, in maniera completamente gratuita, ha fornito sia le piante che gli strumenti per la loro messa a dimora.

Lo scopo di questo evento, spiega il presidente dell’associazione Lionello Mattioli, è stato quello di avvicinare i più giovani alla natura che li circonda, rendendoli partecipi ad una iniziativa che intende valorizzare gli alberi ed il territorio in cui viviamo.

“L’importanza delle piante per l’intero ecosistema è ormai noto, ma nonostante ciò, le iniziative atte ad evitare l’innalzamento climatico sono ancora poche, il futuro delle nuove generazioni è ad alto rischio ed il cambiamento non è più un’opportunità ma una necessità – ha sottolineato ancora il presidente - Per questo motivo si è pensato ad una serie di iniziative”, la prima delle quali ha coinvolto la scuola primaria “Green” di Lacugnano che ha partecipato alla messa a dimora di 7 ulivi. “Ogni classe ha adottato il proprio ulivo e la scuola ne ha dedicato uno a tutti bambini meno fortunati che in questo momento stanno subendo le guerre dei grandi – ha concluso il presidente -Speriamo di poter ripetere l’evento in tempi migliori e con una diversa consapevolezza sull’importanza degli alberi che ci danno l’aria, il cibo ed il calore”.