Perugia, allerta caldo: tre giorni da bollino rosso

Allerta caldo a Perugia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute bollino rosso per tre giorni di fila. Giovedì 11 luglio temperatura massima percepita di 34 gradi, venerdì 12 temperatura massima percepita di 36 gradi e sabato 13 luglio temperatura massima percepita di 35 gradi.

Secondo le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo l'intensa ondata di caldo "sull'Umbria durerà almeno una decina di giorni con picchi di calore nella giornata di venerdì 12 luglio e probabilmente a metà della prossima settimana, quindi intorno al 16-17 luglio. Le temperature massime sui centri cittadini Umbria oscilleranno in prevalenza tra i 35 gradi e i 39 gradi con picchi intorno ai 40 gradi possibili sul ternano. Umidità non elevata, vento in prevalenza occidentali".