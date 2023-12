Aeroporto, pronto a decollare il collegamento Perugia-Bergamo

Partenza per colazione, rientro per cena. Perugia San Francesco di Assisi - Bergamo Orio al Serio in 50 minuti per essere, se serve, a Milano stazione centrale per le 9.20. Dal cuore verde al cuore economico d'Italia, tutti i giorni, domenica compresa, con un volo low cost che unisce l'Umbria alla Lombardia, alle città con le quali, sottolinea la presidente della Regione Donatella Tesei, le aziende hanno rapporti di lavoro consolidati e rilevanti. "Riusciamo a dare una risposta concreata alle necessità che ci sono venute dal mondo delle imrpese. Ma il viaggio di lavoro non è il solo obiettivo". Perché se il collegamento avrà una forte valenza "di lavoro" - oltre a Milano in 50 minuti, c'è Brescia a 35, Verona a 70 e Padova a 2 ore - il rilievo turistico, è stato sottolineato alla conferenza di presentazione del nuovo volo a cui ha preso parte anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, non è secondario. Sia per chi vuole visitare l'Umbrtia, magari in occasione dei grandi eventi come Umbria Jazz, che in uscita per chi punta alla Lombardia e all'Europa. Orio al Serio è, infatti, un hub importantissimo anche in ottica internazionale, il terzo scalo d'Italia per numero di passeggeri, un aeroporto dove si vola low cost con 263 voli al giorno e 140 destinazioni dirette. Il tassello che mancava, è stato sottolineato, per superare il famigerato isolamento dell'Umbria che si affianca, rileva l'assessore ai traporti Enrico Melasecche, con i collegamenti ferroviari, Frecciarossa e Alta Velocità in testa, e con la realizzazione a Collestrada della stazione Aeroporto che rende ancora più facile raggiungere il San Francesco.

Il primo imbarco per Bergamo è fissato per il 25 marzo. Prezzo di ingresso intorno ai 50 euro.