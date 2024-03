Stazione ferroviaria a Collestrada: in arrivo il progetto per migliorare i collegamenti con l'aeroporto di Perugia

Oggi, martedì 5 marzo, l'assessore alle infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche, durante il lancio del nuovo volo dell’aeroporto di Perugia, da e per Milano Linate, ha anticipato che presto sarà presentato il progetto per la nuova stazione ferroviaria a Collestrada, che permetterà di integrare meglio i mezzi di trasporto treno, autobus per arrivare più facilmente all’aeroporto dell’Umbria “S. Francesco d'Assisi”.

Questo comporterà dunque una riduzione del tempo di viaggio e favorirà e semplificherà l'accesso a tutti gli utenti.

Melasecche si è detto convinto che il 2024 sarà un anno di consolidamento, in cui l'Umbria si abituerà a nuove rotte e a nuove opportunità.

Ha concluso esprimendo la sua soddisfazione per il grande lavoro fatto fin’ora per quanto riguarda l’aeroporto di Perugia: “La presidente Tesei ha creduto personalmente in questo progetto e ha fatto si che ci credessimo in tanti” ha sottolineato l’assessore, mettendo in risalto la sua determinazione nel continuare a lavorare con tutte le energie disponibili e raggiungere nuovi obiettivi ancora più ambiziosi.