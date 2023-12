L'Accademia di Belle arti “Pietro Vannucci” assume: previsto il concorso per un direttore di ragioneria, tutti i requisiti

L’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia ha indetto un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Direttore di ragioneria (categoria EP1 – CCNL “Istruzione e ricerca” settore AFAM).

Il candidato dovrà possedere conoscenze in campo giuridico-economico e fiscale; dovrà operare con assunzione di responsabilità relativa alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti in ambiti quali la gestione amministrativo-finanziaria, contabile, patrimoniale di cui al CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale.

Conoscenze e competenze. Dovrà conoscere la normativa relativa all’organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla legislazione del sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; CCNL del comparto Afam; contabilità pubblica; principi della Costituzione e gestione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e specificamente negli istituti dell’AFAM, anche in riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali; diritto tributario in riferimento alle Istituzioni AFAM; contrattualistica e appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e procedure per l’acquisto di beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP; elementi di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto del lavoro; responsabilità del dipendente pubblico; reati contro la Pubblica Amministrazione; statuto e regolamenti dell’Accademia; capacità nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche, dei sistemi operativi e degli applicativi più diffusi; buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti necessari. Tra gli altri, per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, di cui almeno uno tra i seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) inEconomia e commercio; Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 in: 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/04 in LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-56 Scienze dell’economia.

Termine di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro il 29 dicembre 2023, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.) secondo le vigenti disposizioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: abaperugia@pec.it. La domanda dovrà recare il seguente oggetto: “Concorso Direttore di ragioneria – area EP1”. Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Il messaggio di posta elettronica certificato dovrà, comunque, contenere in allegato copia della domanda di partecipazione con sottoscrizione autografa o digitale del candidato nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia degli altri documenti previsti dal bando. Per ulteriori info nel dettaglio inerenti i requisiti di ammissione, quindi i titoli oggetto di valutazione, eventuali prove di preselezione, le prove d’esame, i termini dell’assunzione, etc. sono consultabili direttamente sul sito dell’Accademia www.abaperugia.org alla voce “bandi e concorsi” o al seguente link: https://www.abaperugia.com/wp-content/uploads/2023/11/Bando-Direttore-di-ragioneria-2.pdf dove è possibile scaricare il bando e l’allegato per inoltrare la domanda.