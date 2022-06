A scuola arriva il patentino per lo smartphone, per imparare a usare in maniera responsabile il cellulare

Il patentino per l’uso dello smartphone sbarca a scuola coinvolgendo 29 istituti umbri e 130 classi.

Sono stati consegnati i primi “Patentini per l’uso dello smartphone” in Umbria nel corso di un evento svoltosi nell’Aula magna dell’Ufficio scolastico regionale alla presenza del dirigente Sergio Repetto Sergio, di Francesco Mezzanotte, della professoressa Floriana Falcinelli e la dottoressa Simonetta Leonardi.

Il percorso formativo ha visto partecipare in questa prima fase pilota 29 scuole della regione e 130 classi affrontare il test finale.

Il progetto consta di un percorso di formazione rivolto alle scuole secondarie di primo grado, portato avanti dai docenti avvalendosi di un kit di materiali predisposti da esperti. È finalizzato all'uso consapevole dello smartphone, all'acquisizione di comportamenti corretti e funzionali nel navigare, nell'essere fruitori e protagonisti attivi nella circolazione delle informazioni e nella relazione online.

Coinvolte anche le famiglie, cui vengono proposte risorse per la formazione, ma anche un Patto da firmare insieme ai figli.

Particolarmente interessanti le testimonianze portate dagli studenti presenti, che raccontano di aver potuto acquisire una nuova consapevolezza non solo teorica, ma arricchita da strategie d’uso e suggerimenti pratici sul come usare lo smartphone in modo funzionale e sicuro, ma anche dai docenti

e dalle famiglie che hanno potuto apprezzare la risposta entusiasta degli studenti e il coinvolgimento di tutti nelle attività, nonché la maturazione di comportamenti responsabili.

Il progetto riprenderà a settembre e sarà rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado che vorranno aderire.