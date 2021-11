I segreti della batteria, a Bagnaia le lezioni gratuite di Mauro Squarta

Avvicinare i più piccoli alla musica e a uno strumento in particolare, la batteria. E' quello che Mauro Squarta fa da anni con lezioni gratuite per bambini e ragazzi. Dopo Passignano, il musicita ripeterà la sua esperienza a Bagnaia. Al circolo dell'associazione ricreativa e culturale del paese, terrà lezioni ai più piccoli, proseguendo un'esperienza che negli anni ha coinvolto già decine di futuri musicisti e appassionati delle percussioni e delle sette note in generale.

Un laboratorio musicale completamente gratuito nel quale Mauro mette a disposizione le sue conoscenze teoriche e pratiche con un intento sociale prima di tutto, in passato svolto anche con ragazzi con disabilità. Un'iniziativa inclusiva, quindi, che vuole riunire intorno alla musica le nuove generazione, offrendo un'opportunità di crescita a 360 gradi.

L'iniziativa è stata inaugurata sabato 27 novembre alla presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e del presidente del consiglio regionale, Marco Squarta.