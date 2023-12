Perugia, 32 nuove case popolari in arrivo

Trentadue alloggi, sedici per ogni palazzina, saranno presto a disposizione di nuclei familiari residenti a Perugia grazie alla positiva conclusione di una attività costruttiva avviata da Coop Umbria Casa fin dal 2011 e che vedrà ora impegnata nel suo completamento l’Azienda territoriale di edilizia residenziale (Ater) della Regione Umbria. Progettato specificamente per soddisfare il bisogno ‘casa’, il compendio immobiliare in questione si trova a Balanzano, uno dei quartieri più popolati di Perugia, ed è articolato in quattro edifici per complessivi 60 alloggi.

I primi due fabbricati, rispettivamente di 16 e 12 appartamenti per un totale di 28, sono stati completati nel 2014 dalla stessa Coop Umbria Casa che li ha poi ceduti nel 2018 al Fondo Immobiliare per l’Abitare sostenibile del centro Italia (Asci), partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Adesso, i restanti 32 alloggi sono stati ceduti in via definitiva all’Ater Umbria, che provvederà al loro completamento e utilizzo.

“Gli appartamenti hanno caratteristiche evolute sotto il profilo del risparmio energetico – ha spiegato Grimani – essendo stati progettati con specifico riguardo al contenimento dei consumi prevedendo, nella loro costruzione, una dotazione di materiali isolanti particolarmente performanti: cappotto termico, infissi termici e murature perimetrali di elevato spessore per limitare il surriscaldamento estivo delle pareti. Lo stesso posizionamento degli edifici fu, al tempo della loro progettazione, oggetto di una specifica variante urbanistica elaborata da Coop Umbria Casa con il supporto della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia”.

Anche di questo si parlerà nel corso dell’evento che Coop Umbria Casa organizza per festeggiare i suoi 40 anni di attività, a fine gennaio 2024. Si discuterà insieme a istituzioni regionali, comunali, fondi immobiliari, urbanisti e architetti di fama, di come si è modificato l’‘abitare’ in questi anni, passando da un discorso meramente costruttivo all’offerta di servizi.

“Questo di Balanzano è un investimento importante – ha affermato Enrico Melasecche, assessore alle Infrastrutture della Regione Umbria – di circa tre milioni e 200 mila euro. Una palazzina è già completata, mentre per la seconda, la cui progettazione è già in corso, i lavori inizieranno in primavera e termineranno entro il 2024. Questi alloggi si vanno ad aggiungere alle altre centinaia di appartamenti che stiamo assegnando ai Comuni in tutta la regione. In particolare, Perugia, entro dieci mesi avrà altri 32 appartamenti da poter assegnare in base al bando in corso. È stato un acquisto importante, anche strategico per il luogo, la qualità e la velocità di consegna perché, se l’Ater avesse dovuto acquistare un’area e iniziare la progettazione ex novo ci sarebbero voluti due o tre anni”.