Perugia 1416, svelato il drappo per il rione vincitore del Palio 2023. Il Grifo domina sulla città delle Torri (le foto)

Il luogo deputato per svelare il Palio 2023 di Perugia 1416 - che si svolgerà 8-9-10-11 giugno - non poteva che essere piazza IV Novembre, sotto le logge di Braccio Fortebracci. A presentare il nuovo Palio sono Teresa Severini, presidente Perugia1416, Roberta Ricci consigliera del Comune di Perugia con delega alle rievocazioni storiche, e il professore dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, che ha seguito il concorso indetto per la creazione del Palio 2023.

Il vincitore del concorso, è il romano Alessandro Sciscione, studente dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Un Palio dipinto a olio su tela ispirato dalla città di Perugia. Scelta unanime del vincitore che ha realizzato un'opera innovativa e colma di allegorie.

