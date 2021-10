Perugia 1416, Porta San Pietro alle urne per il rinnovo del Consiglio dei Savi

Il Magnifico Rione di Porta San Pietro rinnova il Consiglio dei Savi e ha indetto le elezioni per domenica 21 novembre dalle ore 17.30 alle ore 20 presso la sede del Circolo Tempo Bono, in via del Cortone 9 a Perugia.

Hanno diritto di elettorato passivo (eleggibili a savio) i rionali residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Perugia e coloro che sono in regola con l’iscrizione sia all’associazione Perugia 1416 sia al Rione. Il Consiglio dei Savi deve tendere auspicabilmente a rappresentare l'intero territorio rionale (Borgo e Contado).

Può presentare la propria candidatura a Savio ciascun rionale in possesso dei requisiti di elettorato passivo, come sopra descritti, mediante richiesta scritta da recapitare o in copia cartacea o a mezzo e-mail all'indirizzo rioneportasanpietro@giallo.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 14 Novembre 2021.

Scaduto il termine di presentazione delle candidature si procederà a stilare la lista dei candidati, che verrà portata a conoscenza dell'Assemblea ai fini delle operazioni di voto. Entro e non oltre la medesima data potranno essere accettate nuove iscrizioni all'Associazione rionale, mentre il semplice rinnovo della quota annuale di iscrizione per l'anno 2021 è consentito fino al giorno dell'Assemblea stessa.

Ogni rionale ha a disposizione un voto, espresso personalmente ed in modo segreto, con il quale potrà indicare fino ad un massimo di 11 preferenze (non è prevista delega). Successivamente alle ore 20, la Commissione preposta procederà allo spoglio delle schede. Al termine dello spoglio il Priore proclamerà gli eletti.

Successivamente ed in altra data verrà programmata la cerimonia di investitura e giuramento di fedeltà al Rione dei nuovi membri del Consiglio dei Savi.