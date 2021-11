Perugia 1416, rinnovato il Consiglio dei Savi del Magnifico Rione di Porta San Pietro: ecco le cariche assegnate

Rinnovate anche le cariche del Magnifico Rione di Porta San Pietro, che tra conferme e nuovi ingressi vede così schierato il nuovo Consiglio dei Savi: Francesco Berardi è il Console, Gianluca Millucci il Priore, Matteo Pasquini e Fabio Sargenti i Pro-Consoli, Silvana Trubbianelli il Massaro, Luciana Renzini il Notaro, Pierfrancesco Romano il Capitano e Giulio Guiducci l’Alfiere.

Queste le cariche assegnate durante la serata conviviale nella sede del Circolo del Tempo Bono.

“Sono state elezioni vere e complete – commenta il Console Francesco Berardi - in tutti gli aspetti, dal rispetto del bando alla competizione. Sedici le candidature, rispetto agli 11 posti disponibili, con correnti diverse a sostegno dell’una o dell’altra linea. Lo stesso bando, secondo quanto stabilito dal nostro statuto, è stato pubblicizzato per tempo, così anche i nomi dei candidati, che sono stati vagliati nei requisiti (iscrizione sia al Rione da una certa data, con annualità regolarmente sottoscritta, e all’associazione Perugia 1416). Un risultato eccellente, raggiunto grazie al fatto che le nostre elezioni sono partite da lontano, con un lavoro sul territorio dispiegato attraverso incontri e sinergie. Un impegno che ha dato i suoi frutti portando un’ottima affluenza: quasi settanta persone sono uscite di casa per venire a votare, fattore non di poco conto considerando che nel nostro statuto non esiste possibilità di delega. Le elezioni non sono solo una gara per stabilire chi comanda, ma sono l’occasione per rilanciare una realtà associativa, ridefinirne le finalità e motivare la base a sostenere il “progetto politico”. Per questo sono stati avviati, prima delle elezioni, contatti con i singoli soci, con i soci fondatori, con le associazioni fondatrici (Pro-Ponte, Velimna, e le pro loco di San Martino in Colle, di Sant’Enea, di Deruta, di Sant’Angelo di Celle e di Compignano)”.

Il momento conviviale si è svolto dunque insieme anche ai rappresentanti delle altre associazioni del territorio coinvolte, compresi il Circolo del Tempo Bono, Borgobello e una rappresentanza della Compagnia del Grifoncello e dell’associazione Perugia 1416