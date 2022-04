Perugia 1416, il Palio di Perugia ritorna tra la gente e tutti gli eventi in piazza: cambio uno dei giochi, per renderlo più spettacolare

Dopo due anni di eventi culturali e rigorosamente online, dove la cultura e la storia hanno salvato il vuoto della competizione anima del Palio, torna - e decisamente in buona forma - Perugia 1416 la rievocazione perugina che è giunta ufficialmente alla settima edizione. Domani la presentazione ufficiale - alle ore 10,30 presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori - ma qualche piccolo e importante particolare è emerso alla vigilia dell'attesa conferma: intanto il palio si svolgerà dal 9 al 12 giugno prossimo, sarà con le sfide e i cortei in piazza (taverne aperte) con la fine dell'emergenza sanitaria.

Molto probabilmente il corteo si svolgerà di sabato in Corso Vannucci - la sfida della rievocazione più bella tra i rioni - perchè il 12 giugno ci saranno le urne aperte per i referendum anche a Perugia. Ma la situazione è ancora al vaglio della presidenza dell'Associazione di promozione sociale Perugia 1416 diretta da Maria Teresa Severini. La grande novità è che nelle gare finalmente l'arco storico - che in Umbria spopola tra iscritti e gare - sostituisce il poco popolare e abbordabile - da un punto di vista degli atleti - che è l'arma centrale del medievo. Tutti i particolari saranno svelati domani.