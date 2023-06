Perugia 1416, il tema del corteo divide la città: si dimette dal consiglio direttivo la delegata dell'Università

La professoressa Stefania Zucchini si è dimessa dall'incarico di delegata dell'Ateneo nel consiglio direttivo di Perugia 1416.

"In relazione al tema del corteo storico della manifestazione 'Perugia 1416' per l’anno 2023, la professoressa Stefania Zucchini, docente di storia medievale presso l’Università degli Studi di Perugia e delegata dell’Ateneo perugino nel Consiglio Direttivo dell’associazione 'Perugia 1416' - si legge in una nota - constata con rammarico l’assenza di condivisione della scelta all’interno del Direttivo o in qualsivoglia altro incontro di natura scientifica. Nello specifico, la professoressa Zucchini rileva che avrebbe potuto essere di supporto su un piano scientifico, fornendo la necessaria – e imprescindibile dal punto di vista dell’Ateneo – prospettiva storica alla tematica prescelta. La professoressa Zucchini ritiene quindi opportuno ritirare la propria adesione al Direttivo, pur mantenendo la disponibilità a una collaborazione scientifica esterna, che rientra a tutti gli effetti tra i compiti dell’Università e dei suoi membri in termini di Terza Missione".