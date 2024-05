Giro d'Italia a Perugia, le regole per assistere all'arrivo: le vie per accedere a C. Vannucci, vietati animali e passeggini

L'amministrazione comunale di Perugia nel piano mobilità in vista dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia del 10 aprile ha previsto l'ingresso del pubblico su Corso Vannucci da piazza Italia, via dei priori, via Danzetta e piazza Danti. Non è possibile attraversare per l'intero Percorso Gara. L’uscita del pubblico è consentita in tutte le altre vie perimetrali di Corso Vannucci.

Per motivi di sicurezza non sarò consentito l'ingresso con passeggini. Sarà altresì vietato l'ingresso con animali.