IL PERSONAGGIO Panettone Day 2023, tra i 25 finalisti anche una pasticciera umbra. La finale da Cracco

Tra i 25 finalisti dell’undicesima edizione di Panettone Day – il concorso nazionale dedicato all’arte dei panettoni artigianali, ideato da Braims in partnership con Novacart - c'è anche una pasticciera umbra che ha passato la selezione avvenuta il 15 giugno scorso. Si tratta Arianna Verucci della Cioccolateria Vetusta Nursia di Norcia. Arianna ha conquistato un panel di esperti pasticceri guidato dal Maestro Gino Fabbri, presidente di Giuria e da Marco Pedron, Pastry Star e Direttore didattico dell'area pasticceria dell’Istituto. La giuria ha accuratamente valutato, in totale anonimato, i 283 panettoni partecipanti al contest, che quest’anno ha visto l’iscrizione di 154 professionisti provenienti dall’intera Penisola.

Sono 25 i panettoni a partecipare alla finale di settembre: 15 per il Miglior Panettone Tradizionale, 5 per il Miglior Panettone Creativo Dolce e 5 per il Miglior Panettone al Cioccolato Gold, nuova categoria di questa edizione, nata dalla collaborazione con Callebaut, seguendo i trend più attuali della pasticceria. ? Tra le novità dell’edizione 2023, anche l’assegnazione di due premi speciali: il “Miglior Lievitato al Cubo”, realizzato in una forma cottura cubica del tutto inedita e proposta per la prima volta sul mercato da Novacart e il “Miglior Panettone per la Prima Colazione” in collaborazione con 1895 Coffee Designers by Lavazza. La finale si svolgerà il 12 settembre nella prestigiosa Sala Mengoni del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.

"Anche quest'anno la selezione dei finalisti del concorso Panettone Day si è conclusa e, in qualità di Presidente di Giuria per il secondo anno consecutivo, vorrei ringraziare tutto il team di esperti pasticceri che mi ha accompagnato con grande professionalità nella valutazione dei 283 panettoni iscritti. I criteri che ci hanno guidato nella valutazione della qualità di ogni panettone sono stati: l'aspetto, l'alveolatura regolare, il colore, la distribuzione omogenea dei canditi, il profumo e ovviamente il gusto." spiega il Maestro Gino Fabbri. "Auguro a tutti i finalisti dell'edizione 2023 di saper cogliere tutte le opportunità di crescita e visibilità connesse a questo concorso, per riuscire ad alzare sempre di più l'asticella delle proprie aspettative."