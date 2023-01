IL PERSONAGGIO Campionato mondiale di Bang - gioco di carte -, l'umbro Cesare Boriosi tenta la scalata

Il gioco di carte Bang!, nato dall’idea di Emiliano Sciarra ed editato dalla DVgiochi, ha senza dubbio spopolato tra i giovani di tutto il mondo. Si tratta di un gioco di carte, completamente made in Italy, ambientato nel far west. Con il tempo le vari Nazioni, hanno formato dei veri e propri campionati interni e con la stagione 2022-23, ovvero quella del 20esimo anniversario, si disputerà il primo Mondiale di Bang! Parteciperanno Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Spagna, Taiwan, Turchia, Vietnam e naturalmente anche l’Italia.

Un nostro corregionale, punta decisamente alla partecipazione alle finali Nazionali e magari starà facendo un pensierino anche al Mondiale. Si tratta del giovane Cesare Boriosi, che domenica ha vinto il Torneo di Roma, disputato al Ludico Game. Cesare è riuscito a superare una numerosa ed agguerrita concorrenza dei giocatori Laziali, aggiudicandosi il primo posto nel torneo e facendo un deciso balzo in avanti nelle classifiche Nazionali.

I prossimi tornei di Bang, si disputeranno proprio a Perugia, con una doppia tappa prevista giovedì 19 alle ore 21:00 all’oratorio di Ponte San Giovanni e martedì 24 all’oratorio di Tavernelle, sempre alle ore 21:00. Sono previsti numerosi premi, tra cui magliette, sconti sui giochi dv, spille e molti altri gadget del mondo di Bang!.

La community Umbra è in cerca per l’appunto di nuovi appassionati al gioco e per tanto spera che vi siano nuove partecipazioni ai tornei. La speranza è quella per l’appunto di formare nuovi pistoleri made in Umbria, con l’obbiettivo di aggregare, divertirsi e magari formare qualche nuovo giocatore che possa partecipare chissà magari anche al Mondiale.

Del gioco vi è anche una versione perfettamente fedele all’originale su Game Board Arena, dove ci si può allenare con altri giocatori di tutto il mondo, in vista di qualche torneo ufficiale o amichevole.