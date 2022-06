INVIATO CITTADINO La favola di Fedro si realizza alla Fontana Maggiore che perde acqua... senza dissetarli

Lupus et agnus, siti compulsi, ad eundem rivum venerunt. La favola di Fedro si realizza alla Fontana Maggiore. Dove, proprio in corrispondenza della formella che ricorda la fabula antica, il lupo e l’agnello troverebbero liquido in abbondanza a soddisfare la loro sete. Ma anche a far perdere acqua alla vasca inferiore.

Lì vicino, la favola del lupo e la gru. A sinistra le formelle di Romolo e Remo e Rea Silvia, che sono dei falsi. Come si ricorderà, gli originali stanno in Galleria nazionale, martoriati dalle sassate che i riottosi Perugini scagliarono loro con violenza per protestare contro il potere papalino. Non a caso siamo sul lato che fronteggia la sede vescovile.

Ma i perugini di oggi non tirano più sassate, come ai tempi di Braccio in Campo Battaglia, davanti alla Galleria Kennedy, in zona ex centrale elettrica, oggi tribunale.

I perugini di oggi si preoccupano se la loro Fontana perde acqua. Tanto che Gianluca Papalini, defensor civitatis (secondo ad Ercolano), ci sollecita a scattare una foto sul luogo incriminato. Che ci indica con precisione.

A rassicurarci provvede l’assessore alla cultura Leonardo Varasano che, messo in allarme dal nostro servizio di ieri in privato messaggio ci dice che si tratta della semplice rottura della guaina, che potrà essere sistemata alla svelta e con poca spesa. “Questione facilmente risolvibile con un piccolo intervento, ma andrà svuotata la vasca”, ci comunica. Non abbiamo ragione per dubitarne. Anzi: ci premuriamo di comunicarlo ai nostri concittadini. Perché, se ci toccano la Fontana, perdiamo il lume della ragione.